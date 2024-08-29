Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen ile Dortmund karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Werder Bremen - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Werder Bremen - Dortmund maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Werder Bremen ile Dortmund kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Werder Bremen - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

WERDER BREMEN - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Werder Bremen - Dortmund maçı 31 Ağustos Cumartesi günü saat 16:30'da beIN Sprots Max 1'decanlı yayınlanacak.