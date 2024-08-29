UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 36 takım netlik kazandı. İlk kez uygulanacak yeni formatta mücadele edecek takımlar belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar sonucunda dört takım daha lig aşamasına katılma hakkı elde etti. Son oynanan maçların ardından rakiplerini saf dışı bırakan Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Slovan Bratislava ve Lille, lig aşamasına adını yazdırmayı başardı.
Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı organizasyonunun kura çekimi, Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da yapılacak. Bu sezon ilk kez lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda birinci maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek.
Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24'üncü sırada bitiren ekipler ise play-off'ta yer alacak. Play-off'ta ise 9 ile 16'ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24'üncü sırada bulunan takımlar karşılaşacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ 2024-25 SEZONU TORBALARI
1. TORBA
Manchester City
Bayern Münih
Paris Saint-Germain
Liverpool
Inter
Borussia Dortmund
RB Leipzig
Barcelona
2. TORBA
Bayer Leverkusen
Atalanta
Juventus
Benfica
Arsenal
Club brugge
Shakhtar Donetsk
Milan
3. TORBA
Sporting
PSV Eindhoven
Young Boys
Celtic
Dinamo Zagreb
Lille
Kızılyıldız
4. TORBA
Slovan Bratislava
Monaco
Sparta Prag
Aston Villa
Bologna
Girona
Sturm Graz
Stade Brest