UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu! Kura çekimi ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunda mücadele edecek 36 takım netlik kazandı. İlk kez uygulanacak yeni formatta mücadele edecek takımlar belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçlar sonucunda dört takım daha lig aşamasına katılma hakkı elde etti. Son oynanan maçların ardından rakiplerini saf dışı bırakan Dinamo Zagreb, Kızılyıldız, Slovan Bratislava ve Lille, lig aşamasına adını yazdırmayı başardı.

Avrupa'nın kulüpler bazında bir numaralı organizasyonunun kura çekimi, Monte Carlo'daki Grimaldi Forum'da yapılacak. Bu sezon ilk kez lig formatı şeklinde düzenlenecek organizasyonda birinci maçlar, 17-19 Eylül tarihlerinde oynanacak. Lig etabı 29 Ocak 2025'te sona erecek.

Lig etabını ilk 8 sırada tamamlayan takımlar, doğrudan son 16 turuna adını yazdıracak. Ligi 9 ile 24'üncü sırada bitiren ekipler ise play-off'ta yer alacak. Play-off'ta ise 9 ile 16'ncı sırada yer alan takımlar ile 17 ve 24'üncü sırada bulunan takımlar karşılaşacak. Rakiplerine üstünlük sağlayan 8 takım daha son 16 turunda mücadele etmeye hak kazanacak. İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

İŞTE ŞAMPİYONLAR LİGİ 2024-25 SEZONU TORBALARI

1. TORBA

Real Madrid

Manchester City

Bayern Münih

Paris Saint-Germain

Liverpool

Inter

Borussia Dortmund

RB Leipzig

Barcelona

2. TORBA

Bayer Leverkusen

Atletico Madrid

Atalanta

Juventus

Benfica

Arsenal

Club brugge

Shakhtar Donetsk

Milan

3. TORBA

Feyenoord

Sporting

PSV Eindhoven

Young Boys

Celtic

Dinamo Zagreb

Lille

Kızılyıldız

4. TORBA

Slovan Bratislava

Monaco

Sparta Prag

Aston Villa

Bologna

Girona

Stuttgart

Sturm Graz

Stade Brest