Las Palmas - Real Madrid maçı hangi kanalda, saat kaçta? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Las Palmas ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Las Palmas - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 28.08.2024- 14:13