Athletic Bilbao - Valencia maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İspanya La Liga'da heyecan devam ediyor. Athletic Bilbao ile Valencia karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Valencia maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 27.08.2024- 15:46