Almanya Bundesliga'da heyecan sürüyor. İlk hafta maçında Wolfsburg ile Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Çekişmeli mücadelede gülen taraf 3-2'lik skorla Bayern Münih oldu. Konuk takımın galibiyet golleri 19. dakikada Jamal Musiala, 65. dakikada Jakub Kaminski (KK) ve 82. dakikada Serge Gnabry'den geldi. Eski Galatasaraylı Sacha Boey, ilk 11 başladığı ve 65 dakika sahada kaldığı mücadelede ilk golün asistini yapan isim oldu. Bunun yanı sıra Fransız futbolcu, Wolfsburg'un 47. dakikada penaltıdan attığı golde penaltıya sebep olan isim de oldu.

Ev sahibi ekibin golleri ise 47 ve 55'te Lovro Majer'den geldi.