Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerde Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

Daum ve ailesine baş sağlığı diliyorum. Fenerbahçe için önemli bir adamdı.

Türkiye'deki rakiplerimizin maçlarını olabildiğince fazla izlemeye çalıştım. Rizespor benim ligde gördüğüm en iyi takım. En iyi dinamiklere sahip olan takım. Çok iyi baskı yapıyorlar ve tehlikeli kontrataklar yakalıyorlar. İyi bir takımla oynayacağız.

Ferdi'nin pozisyonunda Jayden oynayacak. Kalite olarak farklı topçular ama Jayden kendini orada da rahat hissediyor.