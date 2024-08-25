Atletico Madrid - Girona maçı hangi kanalda, saat kaçta? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'nın ikinci haftası ile heyecan başlıyor. Atletico Madrid ile Girona karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Girona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 25.08.2024- 13:23 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024- 15:28