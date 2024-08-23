Fransa Ligue 1'de heyecan 2. hafta maçlarıyla devam ediyor. Saint Etienne sahasında Le Havre'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Saint Etienne - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı başladı. 2. haftada Saint Etienne ile Le Havre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Saint Etienne - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Saint Etienne - Le Havre MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Saint Etienne - Le Havre maçı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4'te ekranlarından canlı yayınlanacak.

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