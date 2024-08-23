Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Freiburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

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Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Freiburg ile Stuttgart kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Freiburg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FREIBURG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Freiburg - Stuttgart maçı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 16.30'da beIN Connect ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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