Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund sahasında Eintracht'ı konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki; Borussia Dortmund - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Borussia Dortmund - Eintracht maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ediyor. Borussia Dortmund ile Eintracht kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Borussia Dortmund - Eintracht maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Borussia Dortmund - Eintracht MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Eintracht maçı 24 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da beIN Sports 5 ve TiviBu Spor 1'de canlı yayınlanacak.

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