İspanya La Liga'nın ilk haftasında Villarreal ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Zorlu mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

İspanya La Liga 1. hafta maçında Atletico Madrid, deplasmanda Villarreal ile karşılaştı. Zorlu mücadele 2-2 sona erdi.

Atletico'nun golleri 20. dakikada Marcos Llorente ve 45+5. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.

Villarreal'in golleri ise 18. dakikada Danjuma ve 37. dakikada Koke kendi kalesine attı.

Diego Simeone'nin takımı, bu sonuçla birlikte yeni sezona 1 puanla başlamış oldu.

Madrid'in yeni golcüsü Sörloth, La Liga'da açılışı eski takımına attığı golle yaptı.

Ligin bir sonraki haftasında Atletico, Girona ile karşılaşacak. Villarreal ise Sevilla deplasmanına gidecek.