İspanya La Liga'nın ilk haftasında Mallorca sahasında Real Madrid ile kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 beraberlikle sona erdi.

R. Madrid'in golünü 13. dakikada Rodrygo kaydederken; Mallorca bu gole 53'te Vedat Muriqi ile karşılık verdi. Ayrıca eflatun-beyazlılarda Ferland Mendy, 90+7. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Milli yıldızımız Arda Güler, 88. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Bu sonucun ardından iki takım da haftayı 1 puanla kapattı.

Ligin 2. haftasında Real Madrid sahasında Valladolid'i ağırlayacak. Mallorca ise deplasmanda Osasuna'ya konuk olacak.