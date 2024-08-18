İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea sahasında Manchester City ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Manchester temsilcisi 2-0 kazandı ve sezona galibiyetle başladı. | Son dakika spor haberleri

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea sahasında Manchester City'i ağırladı. Mücadeleyi konuk takım 2-0 kazandı.

Man. City'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Erling Haaland ve 84'te Matteo Kovacic kaydetti. Ayrıca ev sahibinin 45. dakikada Nicolas Jackson'la attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından M. City sezona galibiyetle başladı ve 3 puana yükseldi. Maviler ise haftayı puansız kapattı.

Ligin 2. haftasında Chelsea deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşacak. Manchester City ise sahasında Ipswich Town'u ağırlayacak.