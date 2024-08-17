Fransa Ligue 1'de heyecan 1. hafta maçlarıyla devam ediyor. Angers sahasında Lens'i konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Angers - Lens maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Fransa Ligue 1'de yeni sezon heyecanı başladı. 1. haftada Angers ile Lens kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Angers - Lens maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANGERS - LENS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Angers - Lens maçı 18 Ağustos Pazar günü saat 18.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 4 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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