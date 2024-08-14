UEFA Süper Kupa final maçında Atalanta'yı mağlup ediğ kupayı müzesine götüren Real Madrid'de yıldız futbolcu Jude Bellingham, takım arkadaşı Arda Güler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Arda Güler'i çok sevdiğini söyleyen İngiliz futbolcu, takıma yeni katılan Kylian Mbappe ile ilgili de çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Real Madrid, UEFA Süper Kupa final maçında Atalanta'yı 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu skorun ardından eflatun-beyazlılar müzesine bir kupa daha götürdü.

Karşılaşma sonrası TRT Spor'a açıklamalarda bulunan Jude Bellingham açıklamalarda bulunurken, milli yıldızımız Arda Güler için dikkat çeken sözlere yer verdi.

İŞTE JUDE BELLINGHAM'IN AÇIKLAMALARI:

Gerçekten enteresan bir maçtı, çok değişik bir takımlar. Adam adama savunma yapıyorlar ve kolay değil. O yüzden bizim sürekli yer değiştirmemiz gerekti. İkinci yarıya biraz daha alan aradık ve bunda başarılı olduk.

Kylian Mbappe ve hücum hattıyla ilgili konuşan Bellingham, "Zaten çok iyi bir oyuncu olduğunu biliyorduk. Birlikte oynadığınızda ne kadar iyi oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki daha fazla birbirimizi anlamalıyız. Beraber öğrenmeye ve bu oyunu geliştirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Bellingham, son Arda Güler için, "Onu çok seviyorum. Çok genç, herkes onu çok seviyor. Bunu hak ediyor. Çok alçak gönüllü bir oyuncu. Onun keyif almasını, mutlu olmasını sağlamalıyız. İnanılmaz bir oyuncu olacak." ifadelerine yer verdi.

🗣 Jude Bellingham: Sürekli yer değiştirerek oynamamız gerekiyordu. İkinci yarı alanları doğru değerlendirdik. Arda Güler'i çok seviyorum, herkes onu çok seviyor ve bunu hak ediyor. pic.twitter.com/vCG8oDtviw