Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga

İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Athletic Bilbao sahasında Getafe'yi konuk edecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Athletic Bilbao - Getafe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İspanya La Liga'da heyecan başlıyor. Athletic Bilbao ile Getafe 1. hafta maçında karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Athletic Bilbao - Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATHLETIC BILBAO - GETAFE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Athletic Bilbao - Getafe maçı 15 Ağustos Perşembe günü saat 20.00'de Exxen, S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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