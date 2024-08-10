Yeni sezona hazırlanan takımlar maçlarına devam ederken Atletico Madrid ile Juventus kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Atletico Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Atletico Madrid ile Juventus kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Atletico Madrid - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ATLETICO MADRID - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Atletico Madrid - Juventus maçı 11 Ağustos Pazar günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma S Sport 2 ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.