Yeni sezon hazırlıkları kapsamında St. Pauli ile Atalanta kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, St. Pauli - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

St. Pauli - Atalanta maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. St. Pauli ile Atalanta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, St. Pauli - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ST. PAULI - ATALANTA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

St. Pauli - Atalanta maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.