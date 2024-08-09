Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Hercules ile Castellon kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hercules - Castellon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hercules - Castellon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Hercules ile Castellon kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Hercules - Castellon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HERCULES - CASTELLON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hercules - Castellon maçı 9 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.