Bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giyen ve Portekiz futbolunda iz bırakan defans oyuncusu Pepe, emeklilik kararı aldı ve futbolu bıraktı. | Son dakika spor haberleri

Portekiz futbolunun efsane isimlerinden Pepe flaş bir karar aldı. Son olarak Portekiz devi Porto'da forma giyen eski Beşiktaşlı yıldız, 41 yaşında futbol kariyerine son verdiğini duyurdu.

PEPE'NİN KARİYERİ

Maritimo'da kariyerine başlayan Pepe, 2004'te 2 milyon Euro karşılığında Porto'ya transfer oldu. Burada yıldızını parlatan Portekizli savunmacı, 2007'de 30 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında La Liga devi Real Madrid'e imza attı. Real'de 10 yıl forma giyen ve sayısız başarıya imza atan Pepe, 2017'de bedelsiz olarak Beşiktaş'a geldi. Siyah-Beyazlılar'daki performansıyla beğeni toplayan yıldız futbolcu, 2018'de Beşiktaş'tan ayrıldı ve 2019'da Porto'ya geri döndü. 5 yıl daha Porto'da profesyonel kariyerine, büyük bir disiplinle devam eden Pepe, kariyerini sonlandırdığını açıkladı

PEPE'NİN BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla 52 maçta görev alan Pepe, 7 kez rakip fileleri havalandırırken, 3 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Tecrübeli stoper, 10 maçta sarı kart, 1 maçta ise direkt kırmızı kart gördü.