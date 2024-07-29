Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK'nın seminerinde açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon Trendyol Süper Lig'de yabancı hakem uygulamasına geçildiğini hatırlatan Hacıosmanoğlu, "kendi evlatlarımıza güvenemeyip yabancı hakem getirdik bu ülkeye. Sadece size olan bir hakaret değil bütün Türk milletine yapılan bir hakaretti. Yapanları kınıyorum." dedi.

İŞTE İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

"Bakıyorum da karşımda bir ordu var ya. 600 sene dünyayı yönetmiş bir milletin evlatlarıyız. Kendi evlatlarımıza güvenemeyip yabancı hakem getirdik bu ülkeye. Sadece size olan bir hakaret değil bütün Türk milletine yapılan bir hakaretti. Yapanları kınıyorum." ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu açıklamaları sonrasında hakemler uzun süre İbrahim Hacıosmanoğlu'nu alkışladı.