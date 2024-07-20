Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Manchester United ve Glasgow Rangers kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Manchester United - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Manchester United - Glasgow Rangers maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Manchester United ile Glasgow Rangers kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Manchester United - Glasgow Rangers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER UNİTED - GLASGOW RANGERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester United - Glasgow Rangers maçı 20 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.