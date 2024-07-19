U19 Milli Futbol Takımı'mız ile İspanya, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda kozlarını paylaşacak. Seaview Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Türkiye U19 - İspanya U19 maçı hangi kanalda ve saat kaçta?

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UEFA Avrupa U19 Şampiyonası'nda mücadele eden U19 Milli Takım'ımız, İspanya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka, Belfast'ta Seaview Stadyumu'nda oynanacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İspanya maçı 19 Temmuz Cuma günü saat 21.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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