Türkiye Futbol Federasyonu'nda seçim günü geldi. Mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi ve Trabzonspor eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aday olduğu seçim saat 11.00'de başlayacak. 321 delegenin oy kullanacağı seçimde salt çoğunluk (161) sağlanırsa yeni başkan belli olacak.

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün Ankara'da gerçekleştirilecek. Ankara'daki JW Marriott Hotel'de saat 11.00'de başlayacak toplantıda mali genel kurulun yanı sıra başkanlık seçimi de yapılacak. Seçimde 321 delege oy kullanma hakkına sahip bulunuyor. İbra ve bütçe oylamasının ardından başkanlık seçimi yapılacak. TFF'nin Genel Kurul çağrısına göre, kongrenin toplanmasına ilişkin esaslara binaen ilk toplantıda salt çoğunluk (161 delege) aranacak. İlk gün çoğunluk sağlanamazsa genel kurul yarın delege tam sayısının 3'te biriyle (107) toplanabilecek. İkinci oturumda da çoğunluğun olmaması halinde genel kurul 26 Temmuz'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

SEÇİM İÇİN 65 DELEGE ŞARTI VAR

TFF, başkanlık seçimi için adaylık başvuru süresinin (11 Temmuz) tamamlanmasının ardından 12 Temmuz'da yaptığı açıklamada; mevcut başkan Mehmet Büyükekşi, Servet Yardımcı ve İbrahim Hacıosmanoğlu'nun başvurularının kabul edildiğini duyurmuştu. 10 Temmuz'da adaylık başvurusunun kabul edildiğini açıklayan Servet Yardımcı, 11 Temmuz'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkan adaylığından çekildiğini belirtmişti. Söz konusu 3 adayın başkanlık seçimine girebilmesi için kongre günü Genel Kurul Divanı'na, delegelerin 5'te 1'inden (65 delege) alacakları ıslak imzalı destekleri sunmaları gerekiyor. Her delege bir başkan adayı için imza verebiliyor. Yeni seçilecek TFF Başkanı, Haziran 2027'ye kadar görev yapacak.

TFF'NİN 2024-2028 EYLEM PLANI VE GELECEK PROJEKSİYONU

TFF tarafından hazırlanan 2024-2028 Eylem Planı ve Gelecek Projeksiyonu, TFF'nin resmi internet sitesi olan www.tff.org'da yayınlandı

DİJİTALLEŞME

Gözlemci ve temsilcilerin müsabaka raporları dijital ortama taşındı.

Dıjıtal hakem atama sistemi hayata geçirildi.

Şampıyonlar Ligi ve İtalya'dan sonra Avrupa'da ilk kez Türkiye'de Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi devreye alındı.

Tüm liglerde profesyonel futbolcu lisanslarının dijitalleşmesi ile iş süreçlerinin hızlanması sağlandı.

Amatör futbolcuların lisanslama işlemlerinin dijitalleşmesi,

Türkıye'nın her bölgesinde, her yaş grubunda, mevkileri ve futbolcu niteliklerine göre arama yapılmasına imkan sağlayacak Dijital Futbolcu Bilgi Sistemi'nin Türk futboluna kazandırılması,

Yenı teknolojiler ve dijitalleşme hamlesi ile Türk futbolunun geleceğe hazırlanması hedefleniyor.

ŞEFFAFLIK

VAR kayıtları her hafta paylaşılıyor

Şeffaflık tescil teknolojisi

Sports Radar anlaşması 2. ve 3. liglerde de uygulanmaya başlandı

KBV ile periyodik toplantılar

HAKEMLERİMİZE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Süper Lig karşılaşmalarını yönetecek hakemler için Dijital Atama Yöntemi hayata geçirildi

TFF Hakem Akademisi oluşturuldu

4 yıldır artış yapılmayan hakem ücretleri 4 kat artırıldı.

YAYIN GELİRLERİ

80 milyon dolar'dan 182 milyon dolar'a çıkarıldı

Yayın gelirlerinde Avrupa'daki 5 büyük ligin ardından Süper Ligimiz 6. sıraya yükseldi.

ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR

EURO 2032

2026 AVRUPA LİGİ FİNALİ

2027 KONFERANS LİGİ FİNALİ

MİLLİ TAKIMLAR

A Mıllı Takımımız tarihinde ilk kez lider olarak EURO 2024'te.

A Mıllı Takımımız EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi.

EURO 2024'te 2008 yılından sonra ilk kez gruptan çıkma ve çeyrek finale yükselme başarısı.

25,8 yaş ortalamasıyla turnuvanın en genç ikinci milli takımı.

EURO 2032

Cumhuriyet tarihinde ilk kez Dünyanın en büyük 3 spor organizasyonundan birine ev sahipliği yapıyoruz.

MHK'NIN YENİDEN YAPILANMASI

İngiltere, Almanya, İspanya gibi dünya futbolunda örnek olarak gösterilen ülkelerdeki yapılanma süreçlerine geçerek hakemlik kurumunun şirketleşme modeline döndürülmesi. Proje, TFF ve kulüpler ortaklığında realize edilecektir.

3'ü TFF'den, 2'si kulüplerden olmak üzere 5 Y.K. üyesi

1 sporif direktör ve 1 idari işler direktörü

Yetki ve sorumlulukların paylaşımı

EYLEM PLANI KAPSAMINDA ATILACAK 5 ÖNEMLİ ADIM

İddaa, sponsorluk ve yayın gelirlerinin kulüplerin beklentileri doğrultusunda artırılması.

Teknık ekip ve futbolcuların serbest meslek erbabı statüsünde değerlendirilmesi ve BAĞKUR'lu olması için kanuni düzenleme yapılması yönünde girişimde bulunulması.

Kulüp başına yıllık ortalama hedeflenen gelirler (seyahat konaklama dahil) bugüne kadar olduğu gibi yükselmeye devam edecek.

Oyuncu uygunluğu kurallarının kulüplerin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi.

Ziraat Türkiye Kupası'nın yeni statüsü ile gelirlerinin yükseltilmesi.