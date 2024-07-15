Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Rosenborg ve Manchester United kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Rosenborg - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Rosenborg - Manchester United maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Kulüpler hazırlık maçları ile takımdaki futbolcuları hazırlamaya çalışıyor. Rosenborg ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Rosenborg - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROSENBORG - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Rosenborg - Manchester United maçı 15 Temmuz Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.