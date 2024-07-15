Juventus'tan flaş Kenan Yıldız paylaşımı!

İtalya Serie A takımlarından Juventus, sosyal medya hesabından Kenan Yıldız ile ilgili paylaşımda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

İtalya Serie A devi Juventus, sosyal medya hesabından Kenan Yıldız ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Öte yandan Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatmak istiyor.

SÖZLEŞME VE 10 NUMARA

İtalyan basınında yer alan habere göre, Torino temsilcisinin, 19 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 2029 yılına kadar uzatmak istediği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Juventus'un, bununla birlikte Kenan Yıldız'a yeni dönemde 10 numaralı formayı vermeyi planladığı aktarıldı.

DEL PIERO'NUN İZİNDE!

Kenan Yıldız, Juventus'ta 10 numaralı formayı giymesi halinde idolü ve kulüp efsanesi Alessandro Del Piero'nun izinden gitmiş olacak. Milli futbolcu, daha önce yaptığı açıklamada, İtalyan efsanenin idollerinden biri olduğunu söylemiş ve ikili daha sonra bir araya gelmişti.

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