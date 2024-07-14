Copa America'da heyecan final ile devam ediyor. Arjantin ve Kolombiya karşılaşacak. Hard Rock Stadyumu'nda oynanacak maç heyecanla bekleniyor. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Arjantin - Kolombiya ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

COPA AMERICA FİNALİ - Arjantin ile Kolombiya, 2024 Copa America finalinde kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Arjantin - Kolombiya Copa America Finali ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARJANTİN - KOLOMBİYA COPA AMERICA FİNALİ NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arjantin - Kolombiya maçı 15 Temmuz Pazartesi günü saat 03:00'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

ARJANTİN - KOLOMBİYA MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE