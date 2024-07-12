Arjantin - Kolombiya maçı saat kaçta?
UEFA kulüpler sıralaması belli oldu! İşte Türk takımlarının yeri
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
OMUZ-TRAPEZ HAREKETLERİ👊
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