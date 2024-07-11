Copa America yarı finalinde Uruguay ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Çekişmeli maçı 1-0 kazanan Davinson Sanchez'li Kolombiya, finale yükselen takım oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Copa America'da heyecan son sürat devam ediyor. Yarı final maçında Galatasaraylı Davinson Sanchez'in formasını giydiği Kolombiya, Uruguay ile karşılaştı.

Bank of America Stadyumu'nda oynanan maçı 1-0 kazanan Kolombiya adını finale yazdırdı. Kolombiya'ya galibiyeti getiren golü 39. dakikada Lerma kaydetti.

Kolombiya'da Daniel Munoz 45+1. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Arjantin ile Kolombiya arasında oynanacak Copa America finali 15 Temmuz Pazartesi günü saat 03.00'da başlayacak.