Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezon öncesi sürdürdüğü hazırlık çalışmaları kapsamında hazırlık maçında Hajduk Split ile karşı karşıya geliyor.
Bu karşılaşmanın canlı skor takibini haberimizden öğrenebilirsiniz.
CANLI SKOR:
Fenerbahçe 0 - 0 Hajduk Split
FENERBAHÇE - HAJDUK SPLIT MAÇI 11'LERİ:
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Levent, Bartuğ, Fred, Krunic, Cengiz, Kent, Dzeko
Hajduk Split: Lucic, Diallo, Kalik, Livaja, Moufi, Pukstas, Uremovic, Çapan, Sarlija, Jurrak, Dolonga
FENERBAHÇE - HADJUK SPLIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe - Hajduk Split maçı 10 Temmuz Çarşamba günü saat 20.00'de başladı. Karşılaşma S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanıyor.