Fenerbahçe - Hajduk Split maçı CANLI | Hazırlık maçı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezon öncesi sürdürdüğü hazırlık çalışmaları kapsamında hazırlık maçında Hajduk Split ile karşı karşıya geliyor. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 10.07.2024- 19:53