Bayern Münih'ten 60 milyon Euro'luk dev transfer!

Bundesliga devi Bayern Münih, Crystal Palace'ın genç yıldızı Michael Olise'yi transfer etti. Alman ekibi bu transfer için 60 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Bayern Münih kadrosunu Premier Lig'den genç bir yıldızla güçlendirdi.

Ntvspor'un haberine göre Alman ekibi, Crystal Palace'tan Michael Olise'yi kadrosuna kattı ve oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bayern bu Transfer için İngiliz ekibine bonuslarla birlikte toplam 60 milyon euro bonservis ödeyecek.

Arsenal, Chelsea ve Manchester City altyapılarında oynayan Olise 2021 yazında Reading'den Crystal Palace'a transfer olmuştu.

Crystal Palace'ta 3 sezon geçiren 22 yaşındaki futbolcu geçen sezon 19 maçta 10 gol ve 6 asiste imza atmıştı.