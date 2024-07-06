İngiltere - İsviçre maçı CANLI | İngiltere - İsviçre maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. İngiltere ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Düsseldorf Arena'da oynanacak kritik müsabakada Daniele Orsato görev yapacak. Hollanda'yı yenmemiz halinde bu maçın galibi ile yarı finalde karşılaşacağız. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İngiltere - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.07.2024- 10:27