Copa America çeyrek finalinde Arjantin ile Ekvador kozlarını paylaştı. Mücadeleyi seri penaltı atışları sonrası Tangocular 4-2 kazandı.
Arjantin'in golünü 35. dakikada Lisandro Martinez kaydederken; Ekvador bu gole 90+2'de Kevin Rodriguez'le karşılık verdi. Ayrıca konuk takımda Enner Valencia, 62. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.
ARJANTİN YARI FİNALE YÜKSELDİ
Uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve penaltı atışlarına geçildi. Lionel Messi ilk penaltıyı kaçıran isim olurken, Ekvador da 3 penaltı atışından yararlanamadı.
Bu sonuçla birlikte Arjantin yarı finale adını yazdırdı. Tangocular'ın yarı finaldeki rakibi Venezuela-Kanada maçının galibi olacak.