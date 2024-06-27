Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Uruguay sahasında Bolivya'yı konuk edecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uruguay - Bolivya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Uruguay - Bolivya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Uruguay ile Bolivya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Uruguay - Bolivya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

URUGUAY - BOLİVYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Uruguay - Bolivya maçı 28 Haziran Cuma günü saat 01.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen'den canlı yayınlanacak.