EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Ukrayna ve Belçika kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Ukrayna - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ukrayna - Belçika maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Ukrayna ile Belçika kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Ukrayna - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ukrayna - Belçika maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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