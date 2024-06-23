Copa America'da heyecan devam ediyor. ABD ile Bolivya kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, ABD - Bolivya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Copa America'da heyecan devam ediyor. ABD ile Bolivya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, ABD - Bolivya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ABD - BOLİVYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ABD - Bolivya maçı 24 Haziran Pazartesi günü saat 01:00'de oynanacak. TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

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