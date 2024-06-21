EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Slovakya ile Ukrayna kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Slovakya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Slovakya - Ukrayna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Slovakya ile Ukrayna kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Slovakya - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVAKYA - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovakya - Ukrayna maçı 21 Haziran Cuma günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Slovakya - Ukrayna maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN