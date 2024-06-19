EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Hırvatistan ve Arnavutluk kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Hırvatistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Hırvatistan - Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Hırvatistan ile Arnavutluk kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hırvatistan - Arnavutluk maçı 19 Haziran Çarşamba günü saat 16.00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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