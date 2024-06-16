EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Slovenya ve Danimarka kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Slovenya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Slovenya ile Danimarka kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Slovenya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVENYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovenya - Danimarka maçı 16 Haziran Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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