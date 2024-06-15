EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Macaristan ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Cologne Stadyumu'nda oynanacak maçı Slavko Vincic yönetecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Macaristan - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Macaristan - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. Macaristan ile İsviçre kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Macaristan - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MACARİSTAN - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Macaristan - İsviçre maçı 15 Haziran Cumartesi günü saat 16:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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