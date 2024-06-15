EURO 2024'te heyecan devam ediyor. İtalya ve Arnavutluk kozlarını paylaşacak. Dortmund Stadyumu'nda oynanacak maçta Felix Zwayer düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, İtalya - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya - Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Liglerin sona ermesiyle birlikte heyecan EURO 2024 ile devam ediyor. İtalya ile Arnavutluk kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, İtalya - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - Arnavutluk maçı 15 Haziran Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanacak.

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