Teknik direktör Erik ten Hag'la yola devam etme kararı alan Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Kırmızı Şeytanlar son olarak 21 yaşındaki stoper ile anlaşma sağladı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da yaz transfer sezonunun hazırlıkları sürüyor.

Yeni sezon öncesinde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Manchester United'da listenin ilk sırasında Everton'dan Jarrad Branthwaite yer alıyor.

Times'ta yer alan haberde Manchester ekibinin 21 yaşındaki stoperle sözleşme şartlarında anlaşma sağladığı belirtildi.

NTV Spor'un derlediği haberde bonservis bedeli için görüşmelerin sürdüğü ve Everton'ın transfer için 70 milyon sterlin talep ettiği kaydedildi.

JARRAD BRANTHWAITE'IN KARİYERİ

Carlisle altyapısından yetişen Jarrad Branthwaite, 2020'de Everton'a imza attı.

Blackburn Rovers ve PSV'de kiralık olarak forma giyen genç futbolcu, 2022/23 sezonunda Everton'a döndü.

Geçtiğimiz sezon Everton'da 41 maça çıkan Branthwaite, 3 gol kaydetti.