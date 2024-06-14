İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'da yaz transfer sezonunun hazırlıkları sürüyor.
Yeni sezon öncesinde kadrosuna stoper takviyesi yapmak isteyen Manchester United'da listenin ilk sırasında Everton'dan Jarrad Branthwaite yer alıyor.
Times'ta yer alan haberde Manchester ekibinin 21 yaşındaki stoperle sözleşme şartlarında anlaşma sağladığı belirtildi.
NTV Spor'un derlediği haberde bonservis bedeli için görüşmelerin sürdüğü ve Everton'ın transfer için 70 milyon sterlin talep ettiği kaydedildi.
JARRAD BRANTHWAITE'IN KARİYERİ
Carlisle altyapısından yetişen Jarrad Branthwaite, 2020'de Everton'a imza attı.
Blackburn Rovers ve PSV'de kiralık olarak forma giyen genç futbolcu, 2022/23 sezonunda Everton'a döndü.
Geçtiğimiz sezon Everton'da 41 maça çıkan Branthwaite, 3 gol kaydetti.