ABD ve Brezilya, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, ABD - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Liglerin sona ermesiyle birlikte milli takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. ABD ile Brezilya kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, ABD - Brezilya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ABD - BREZİLYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

ABD - Brezilya maçı 13 Haziran Perşembe günü saat 02.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.