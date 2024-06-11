Haberler Futbol Haberleri Portekiz 3-0 İrlanda Cumhuriyeti (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Bizim Çocuklar'ın rakibi Portekiz İrlanda'yı rahat geçti!
Portekiz 3-0 İrlanda Cumhuriyeti (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Bizim Çocuklar'ın rakibi Portekiz İrlanda'yı rahat geçti!
A Milli Futbol Takımımız'ın 2024 Avrupa Şampiyonası'ndaki (EURO 2024) rakiplerinden Portekiz, son hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-0 mağlup etti.
Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2024- 00:05
2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) A Milli Futbol Takımımız'ın rakiplerinden Portekiz, son hazırlık maçında İrlanda Cumhuriyeti karşısında çıktı ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Joao Felix, 50. ve 60. dakikalarda ise Cristiano Ronaldo kaydetti.
Türkiye ile Portekiz, F Grubu 2. maçında 22 Haziran Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
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