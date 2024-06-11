Gökhan İnler Udinese'nin sportif direktörü olmak üzere!

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan tecrübeli oyuncu Gökhan İnler, İtalya'ya dönmeye hazırlanıyor. Kariyerine İsviçre liginde başladıktan sonra 2007 yılında Udinese'ye transfer olan ve ardından 2011 yılında İtalya ekibinden ayrılan tecrübeli oyuncu, Udinese'ye sportif direktör olarak geri dönüyor. Gökhan İnler, yarın İtalyan ekibine imzayı atacak.

FC Zürich altyapısında yetişen İsviçre asıllı oyuncu, ilk yurt dışı deneyimini Udinese'de yaşamıştı. Napoli ve Leicester City formaları da giyen Gökhan İnler, Beşiktaş formasıyla adım attığı Süper Lig'de Başakşehir ve Adana Demirspor formaları giydi. Son olarak geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu, futbolculuk kariyerini noktalıyor. İlk yurt dışı deneyimini yaşadığı Udinese'ye sportif direktör olarak geri dönmeye hazırlanan İnler'in yarın İtalya'ya uçup Udinese kulübüne imza atması bekleniyor.