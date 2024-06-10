Malta ile Yunanistan hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Malta - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Liglerin sona ermesiyle birlikte milli takımlar hazırlık maçlarına devam ediyor. Malta ile Yunanistan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Malta - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MALTA - YUNANİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malta - Yunanistan maçı 11 Haziran Salı günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.