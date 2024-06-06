Türkiye 11-0 Almanya (MAÇ SONUCU-ÖZET) | Ampute Milli Takım yarı finalde!

Ampute Milli Takımımız, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek final maçında Almanya ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılar mücadeleyi 11-0 kazandı ve yarı finale yükselen taraf oldu. | Son dakika spor haberleri

Futbol Haberleri Yayın Tarihi: 06.06.2024- 14:07