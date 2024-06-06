Romanya - Lihtenştayn maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Romanya ve Lihtenştayn kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Romanya - Lihtenştayn maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Romanya - Lihtenştayn maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Romanya ile Lihtenştayn kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Romanya - Lihtenştayn maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMANYA - LİHTENŞTAYN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Romanya - Lihtenştayn maçı 7 Haziran Cuma günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.