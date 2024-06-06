Gelecek sezon olup olmayacağı tartışılıyordu! Premier Lig ekiplerinden 'VAR' kararı

İngiltere Premier Lig'de gelecek sezon 'VAR' uygulamasının kaldıracağı yönünde haberler çıkmıştı. Premier Lig kulüpleri, VAR uygulamasına devam edilip edilmeyeceğini dair bir oylama yaptı. İşte o oylamanın sonucu...

Mayıs ayında Wolverhampton Wanderers Kulübü, sistemin yetersiz olduğunu iddia ederek uygulamanın kaldırılmasını talep etmişti. Bu talebin ardından Premier Lig kulüpleri aralarında oylama yapmaya karar verdi. Oylama sırasında Wolverhampton dışındaki tüm kulüplerin VAR sistemini desteklediği görüldü.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, "VAR daha doğru kararlar alınmasını sağlasa da, oyunun ve taraftarların yararı için iyileştirmeler yapılması gerektiği konusunda mutabık kalındı" ifadeleri yer aldı.

Wolves'in önerisiyle başlatılan oylamanın ardından 20 lig kulübünün katılım sağladığı Yıllık Genel Kurul Toplantısında karar alındı. NTV'de yer alan habere göre VAR sistemi Premier Lig'de uygulanmaya devam edecek.