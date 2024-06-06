Arnavutluk - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

EURO 2024 öncesinde hazırlık maçları sürüyor. Arnavutluk ve Azerbaycan kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Arnavutluk - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Arnavutluk - Azerbaycan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 öncesinde ülkeler hazırlık müsabakalarını sürdürüyor. Arnavutluk ile Azerbaycan kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arnavutluk - Azerbaycan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARNAVUTLUK - AZERBAYCAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arnavutluk - Azerbaycan maçı 7 Haziran Cuma günü saat 20:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.